Lo stato più popoloso dell emisfero sud - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : INDONESIA

Significato/Curiosita : Lo stato piu popoloso dell emisfero sud

2°s 118°e / 2°s 118°e-2; 118 l'indonesia, ufficialmente repubblica d'indonesia (in indonesiano: republik indonesia), è uno stato del sud-est asiatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con stato; popoloso; dell; emisfero; Talmente intenso da non essere mai stato sentito; La capitale del Colorado, stato USA; stato con sistema politico come la Germania; In stato di allerta... per la pubblica sicurezza; Un popoloso quartiere di Roma; Il continente meno popoloso fra i 5 abitati; Il più popoloso Paese dell Africa; Il secondo Paese più popoloso ; Quello dell auto si riempie di carburante; Quella dell o Yucatán si trova in Messico; Copioso cadere dell a neve; Un dramma di Pirandell o: Il __ del medico; Storico scooter dell a Innocenti; Si trova nell emisfero boreale; L emisfero con i pinguini; La parte di emisfero tra l equatore e il polo sud; Il nostro emisfero ; Cerca nelle Definizioni