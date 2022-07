Lo stato in cui risiede il Papa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato in cui risiede il Papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VATICANO

Significato/Curiosita : Lo stato in cui risiede il papa

Nella domus sanctae marthae, dove risiede anche il papa con il quale aveva già avuto occasione di avere altri incontri, in rappresentanza del patriarca di...

Disambiguazione – "vaticano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vaticano (disambigua). coordinate: 41°54'14.4n 12°27'10.8e / 41... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

