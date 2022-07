Stagione in cui fioriscono più piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stagione in cui fioriscono più piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRIMAVERA

Significato/Curiosita : Stagione in cui fioriscono piu piante

Passiflora l. è un genere di piante della famiglia passifloraceae che comprende circa 530 specie di piante erbacee perenni ed annuali, arbusti dal portamento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi primavera (disambigua). la primavera è una delle quattro stagioni in cui si divide l'anno, viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con stagione; fioriscono; piante; Ha inciso il brano Cambio stagione ; Friniscono nella bella stagione ; Frutto fuori stagione ; Ce n è una fuori stagione a San Martino; fioriscono spettacolarmente in Giappone; fioriscono a maggio; fioriscono in primavera; Non hanno petali ma sepali e fioriscono in autunno; Duro aculeo di alcune piante ; Il genere di piante comprendente il kiwi; Campo coltivato con piante da uva; Contenitore per piante con boccioli; Cerca nelle Definizioni