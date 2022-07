Squilla quando arriva una chiamata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squilla quando arriva una chiamata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TELEFONO

Significato/Curiosita : Squilla quando arriva una chiamata

Jo squillo, pseudonimo di giovanna maria coletti (milano, 22 giugno 1960), è una cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana. affermatasi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi telefono (disambigua). il telefono (dal greco antico: te-, tele-, «lontano» e f, phon,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

