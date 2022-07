La squadra di calcio torinese bianconera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La squadra di calcio torinese bianconera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : JUVENTUS

Significato/Curiosita : La squadra di calcio torinese bianconera

Il torinese claudio marchisio, entrato nella società bianconera da bambino fino a diventare protagonista in prima squadra. nel corso degli anni la juventus...

(disambigua). disambiguazione – "juventus" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi juventus (disambigua). la juventus football club (dal latino:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

