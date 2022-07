Sporca l interno dei camini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporca l interno dei camini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FULIGGINE

Significato/Curiosita : Sporca l interno dei camini

Analogamente diminuiscono gli spessori dei divisori. non sono necessarie aperture per la pulizia, l'interno si sporca molto meno e normalmente la fuliggine...

Il particolato carbonioso, spesso indicato anche con i nomi comuni di fuliggine o nerofumo (nella letteratura tecnica anche indicato con il termine inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

