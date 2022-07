La specialità del ginnasta Yuri Chechi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La specialità del ginnasta Yuri Chechi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANELLI

Significato/Curiosita : La specialita del ginnasta yuri chechi

Jury chechi (prato, 11 ottobre 1969) è un ex ginnasta e personaggio televisivo italiano. dominatore della specialità degli anelli per tutti gli anni novanta...

gli anelli sono una delle specialità maschili della ginnastica artistica. l'esercizio agli anelli dura circa un minuto...

