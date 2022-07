Lo sono tram e metro: mezzi __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono tram e metro: mezzi __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PUBBLICI

Significato/Curiosita : Lo sono tram e metro: mezzi __

Marzo 2014 (archiviato dall'url originale il 2 maggio 2011). una rete di metro-tram nell'area di cagliari, su regione.sardegna.it, regione autonoma della...

La pubblica amministrazione (spesso abbreviata in pa) è, in diritto, l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio e alle funzioni della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con sono; tram; metro; mezzi; Lo sono le lingue derivate dal latino; Ambiente in cui sono fuse diversità: __ di culture; sono buone quelle di chi è educato; Se non sono di tutti diventano privilegi; Proibire tram ite un ordine; tram busto simile all apocalisse; Insaccato di suino... che fa rima con catram e; Stram beria... degna di Samuel Beckett; Gestisce l apparato amministrativo nelle metro poli; Diametro interno della canna di un arma da fuoco; Un millesimo di millimetro ; Ideò il barometro ; Ristrettezza, miseria di spazi, di mezzi e d animo; Conduce mezzi pubblici cittadini su rotaie; Insieme dei mezzi a disposizione di un azienda; mezzi su due ruote; Cerca nelle Definizioni