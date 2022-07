Lo sono le lingue derivate dal latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le lingue derivate dal latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROMANZE

Significato/Curiosita : Lo sono le lingue derivate dal latino

Il latino o lingua latina è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. veniva parlata nel lazio (latium in latino) almeno...

Le lingue romanze, lingue latine o lingue neolatine sono le lingue derivate dal latino. le principali lingue romanze sono l'italiano, lo spagnolo, il francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con sono; lingue; derivate; latino; Lo sono tram e metro: mezzi __; Ambiente in cui sono fuse diversità: __ di culture; sono buone quelle di chi è educato; Se non sono di tutti diventano privilegi; __ Berlingue r, giornalista in TV; Berlingue r, giornalista in TV; Testo con le stesse frasi in due lingue diverse; lingue individuali; Quella matematica comprende limiti e derivate ; Statuine derivate da zanne d elefanti; Statuine derivate da zanne d elefanti; derivate , scaturite; A tempo indeterminato... in latino ; Senza indugio... in latino ; Oppure latino ; Tipo eccezionale... in latino ; Cerca nelle Definizioni