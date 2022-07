Sistema di calcolo informatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema di calcolo informatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALGORITMO

Significato/Curiosita : Sistema di calcolo informatico

calcolo in informatica intende qualsiasi attività che utilizza i computer per elaborare, gestire e comunicare informazioni, ed include lo sviluppo di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi algoritmo (disambigua). un algoritmo è una strategia atta alla risoluzione di un problema, costituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

