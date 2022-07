Singola parte di una testa d aglio o di un agrume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Singola parte di una testa d aglio o di un agrume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPICCHIO

Significato/Curiosita : Singola parte di una testa d aglio o di un agrume

Diffusissimo limoncello era una volta preferito il liquore ai quattro frutti, ossia limone, arancia, mandarino e limo, un agrume locale simile al bergamotto...

Lo spicchio è il termine usato in botanica per designare le singole parti interne degli agrumi e dell'aglio. per estensione, il termine è passato ad indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con singola; parte; testa; aglio; agrume; Caratteristici, singola ri; Los... al singola re; In grammatica, contrario di singola re; Caratteristica singola re; Chiamati a parte cipare a una festa; La quarta parte di un cerchio; parte immersa di un imbarcazione; Essere ammesso a far parte ; Scende dall albero a testa in giu; La testa del l uccellino; Il primo Libro dell Antico testa mento; Protesta fatta stando seduti; Un taglio di capelli... religioso; Arma da taglio ; Lunga serie di dolori e afflizioni, travaglio ; Una delle parti del corpo della legge del taglio ne; agrume verde usato in cocktail accorcia le unghie; agrume giallo; Piante nell agrume to; Pregiatissimo agrume di origine australiana; Cerca nelle Definizioni