Sigla delle immagini animate degli smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla delle immagini animate degli smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIF

Significato/Curiosita : Sigla delle immagini animate degli smartphone

Popolarità e competitività del calcio in giappone e i personaggi fanno uso di smartphone o del computer per comunicare tra loro. per richiesta dell'autore del...

Disambiguazione – "gif e gif" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gif (disambigua). graphics interchange format (in acronimo gif, lett. "formato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con sigla; delle; immagini; animate; degli; smartphone; Era un agenzia turistica italiana sigla ; La sigla dell Ucraina; sigla sulla Croce; sigla della Libia; Che tiene conto della durata delle note; Imbottitura prima delle maniche di una giacca; Materiale usato nei manici delle pentole; Gli occhi del 79% delle persone nel mondo; immagini bizantine; Espone riviste o immagini di culto; Creano spettacolari immagini cinematografiche; Inventò il primo metodo di sviluppo delle immagini ; Discussioni animate ; Gare sportive discussioni animate ; Insieme di operai degli arsenali e dei cantieri; Ex porto degli immigrati in USA: Ellis __ ing; Lo Stato degli USA con capitale Madison; De André cantò quella degli impiccati; Programmi per gli smartphone ; Gli avvisi che compaiono sugli smartphone ; Sigla... per smartphone ; Il guscio per proteggere lo smartphone ;