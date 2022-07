Sì __, evitando le buche più dure, per Battisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "Sì __, evitando le buche più dure", per Battisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VIAGGIARE

Significato/Curiosita : Si __, evitando le buche piu dure, per battisti

Cruising (sì viaggiare). lato a amarsi un po' – 5:07 (testo: mogol – musica: lucio battisti; edizioni musicali acqua azzurra) lato b sì viaggiare – 4:10 (testo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

