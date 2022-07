Seta, cotone, lino, velluto.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seta, cotone, lino, velluto... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TESSUTI

Significato/Curiosita : Seta, cotone, lino, velluto..

Tenda può essere fatte di vari tessuti tipo la seta, il velluto, il merletto, il cotone, poliestere, il lino ecc. le tende si dividono in: tenda a doppio...

Come risultato: garze, tessuti operati, doppi, nido d'ape. la scrittura di un'armatura si chiama messa in carta. alcuni tessuti assumono nomi particolari:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

