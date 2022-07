Semicerchio che sovrasta una porta rinascimentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Semicerchio che sovrasta una porta rinascimentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LUNETTA

Significato/Curiosita : Semicerchio che sovrasta una porta rinascimentale

Piega a semicerchio, essendo stato ricavato dalle mura medievali. suddiviso in più settori da cornici, ha una palazzina centrale più piccola che è divisa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lunetta (disambigua). la lunetta è un elemento architettonico, tipico di ambienti coperti da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con semicerchio; sovrasta; porta; rinascimentale; Il più variopinto semicerchio ; Piegare la schiena a semicerchio ; Piegati a semicerchio ; Il lago sovrasta to dalle Grigne; sovrasta molte fabbriche; Nei teatri è l ordine di posti sovrasta nte la platea; La Sierra che sovrasta Granada; Emozione cupa che porta a piangere; Come una pelle che porta i segni dell età; Tutte le __ porta no a Roma; Difficile prova che comporta rischi; Un enorme costruzione rinascimentale nel centro di Milano; Città storica rinascimentale nella Marche; Il nome del Buontalenti artista rinascimentale ; Grande pittore rinascimentale ; Cerca nelle Definizioni