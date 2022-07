Si scrive nel caso di elisione di una lettera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scrive nel caso di elisione di una lettera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APOSTROFO

Significato/Curiosita : Si scrive nel caso di elisione di una lettera

Quest'ultimo caso assomigli molto al fenomeno dell'elisione, anch'esso di natura eufonica, l'apocope si differenzia per la capacità della parola "tronca" di conservare...

Comunemente diffuso l'impiego del cosiddetto apostrofo dattilografico o diritto ( ' ) al posto dell'originario apostrofo tipografico o curvo ( ’ ). in unicode... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

