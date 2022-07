Riservata a chi passeggia: isola __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riservata a chi passeggia: isola __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEDONALE

Significato/Curiosita : Riservata a chi passeggia: isola __

1921. va citata la statua della regina a la valletta, capitale dell'isola di malta, al centro dell'omonima piazza. a nizza (francia), nella zona collinare...

Nelle aree a più alta densità commerciale. il termine "isola pedonale" o "area pedonale" è usato nella lingua italiana, e la maggior parte di altri paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

