Riguarda gli occhi e può essere arcigno - Cruciverba

Riguarda gli occhi e può essere arcigno.

Soluzione 7 lettere : SGUARDO

essere divorata in breve tempo. il termine è entrato nella lingua italiana a designare, per antonomasia e spesso ironicamente, un guardiano arcigno e...

Addizionali" in grado di creare un'immagine ingrandita quando il loro sguardo si concentra sul soggetto, ma anche la visione periferica resta ottima... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

