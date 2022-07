Ricavi meno spese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricavi meno spese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GUADAGNI

Significato/Curiosita : Ricavi meno spese

Quota dei ricavi sulla quale verranno applicate imposta sostitutiva e contributi; la quota che, invece, verrà riconosciuta a titolo di spese forfettarie...

Disambiguazione – se stai cercando guadagni (disambigua), vedi guadagni (disambigua). i guadagni sono una nobile famiglia di firenze. giunti in città... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con ricavi; meno; spese; Anagramma di ricavi che rima con amici; La somma di tutti i ricavi dell azienda; Devono essere inferiori ai ricavi ; Pareggio tra costi e ricavi di un nuovo prodotto; Il risultato di ventuno meno diciasette; Più della quaterna e meno della tombola; Non caldo ma nemmeno freddo; meno se ne hanno e più si è tranquilli; Moderazione nelle spese ; Portare via anche gli ultimi euro imponendo tante spese ; Rimborso per spese di viaggio e soggiorno; Ammasso di goccioline d acqua sospese ; Cerca nelle Definizioni