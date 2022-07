Respirare a fatica dopo uno sforzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Respirare a fatica dopo uno sforzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANSIMARE

Significato/Curiosita : Respirare a fatica dopo uno sforzo

Solennemente insieme a lui nel ducato, passando di città in città. da "vita di guidobaldo" pag 132...cominciando, pertanto il duca a respirare, mostrandosi ricordevole...

Lavorava insieme ai suoi ciclopi, i cui colpi delle loro incudini e il loro ansimare faceva brontolare i vulcani e il fuoco ne arrossava, straripando, le cime... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

