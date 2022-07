Relativi al corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi al corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOMATICI

Significato/Curiosita : Relativi al corpo

124 (deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che prevedeva la "riorganizzazione del corpo forestale dello...

Sono dette cellule somatiche le cellule che costituiscono il corpo, o soma, di un organismo. aggregati di cellule somatiche formano i vari tessuti che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con relativi; corpo; relativi alla vecchiaia; relativi a 12 mesi; relativi alla verde età; relativi ad un antica popolazione greca; Cinta usata come penitenza corpo rale; Serve a studiare il moto di un corpo : piano __; Sono ingrossati quando nel corpo c è un infezione; È stata incorpo rata da Allianz;