Rapporto tra due lati usato nell arte: __ aurea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rapporto tra due lati usato nell arte: __ aurea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEZIONE

Significato/Curiosita : Rapporto tra due lati usato nell arte: __ aurea

La sezione aurea o rapporto aureo o numero aureo o costante di fidia o proporzione divina, nell'ambito delle arti figurative e della matematica, indica...

sezione – in geometria descrittiva, condizione di incidenza tra due elementi geometrici sezione – in geometria differenziale sezione – in biologia, uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

