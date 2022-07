Da qui partono molte telefonate: call __ ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da qui partono molte telefonate: call __ ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CENTER

Significato/Curiosita : Da qui partono molte telefonate: call __ ing

Uniti d'america center – città della contea di saguache, colorado center – capoluogo della contea di oliver, dakota del nord center – township della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con partono; molte; telefonate; call; Le Miglia che partono da Brescia; partono con il verde; Parte del tronco da cui partono le radici; Da quella termale... non partono treni; Quella fotoelettrica è in molte aperture; Un ballo di molte estati fa; In molte sagre c e quello della cuccagna; Ha molte ... conoscenze; Programma per effettuare telefonate via Internet; Lavora smistando le telefonate che arrivano in azienda; Smista le telefonate ; Amate dagli sciacall i; Li cerca lo sciacall o; Il canale lungo le call i; Il nome scientifico dei call i; Cerca nelle Definizioni