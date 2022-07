Quello di Roma è 06 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Roma è 06. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREFISSO

Significato/Curiosita : Quello di roma e 06

Metropolitana e della regione lazio. il comune di roma è dotato di un ordinamento amministrativo speciale, denominato roma capitale e disciplinato da...

Internazionale. al prefisso internazionale segue il prefisso distrettuale (comprensivo di zero, per l'italia). talvolta, dopo il prefisso internazionale,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con quello; roma; Affetto da quello che era detto morbo dei ricchi; quello di pesce può essere misto; È ottimo sia quello nero che quello grigio; C è chi nelle cose sa vedere sempre quello positivo; Nomignolo infantile roma no della carne; Celebre roma nzo e film: Il __ dell Opera; Famoso stadio dell antica roma ; Il quartiere roma no dell INPS; Cerca nelle Definizioni