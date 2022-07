Quello dell auto si riempie di carburante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello dell auto si riempie di carburante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SERBATOIO

Significato/Curiosita : Quello dell auto si riempie di carburante

Con la ruota. l'uomo del gas riempie l'auto con il carburante da corsa sunoco green e15 utilizzando una speciale tanica di benzina. all'uomo del gas è...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi serbatoio (acquedotto). un serbatoio è un contenitore di solidi, liquidi o talvolta gas, che permette... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

