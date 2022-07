Quelli rossi del sangue sono detti eritrociti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli rossi del sangue sono detti eritrociti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GLOBULI

Significato/Curiosita : Quelli rossi del sangue sono detti eritrociti

eritrociti (dal greco , erythròs, «rosso» e t, cytos, «cellula») o emazie (dal greco aµt, haimàtion, derivato da aµa, hàima, «sangue»)...

Derivato da aµa, hàima, «sangue») o globuli rossi, sono cellule del sangue. la funzione principale dei globuli rossi è il trasporto dell'ossigeno dai... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

