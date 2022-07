Quelle crociate possono essere veri rompicapi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle crociate possono essere veri rompicapi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAROLE

Significato/Curiosita : Quelle crociate possono essere veri rompicapi

parole è il plurale di parola. può inoltre riferirsi a: parole – città del jammu e kashmir (india) parole – census-designated place della contea di anne... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Sono buone quelle di chi è educato; Erano 12 quelle d Israele; Le loro uova, come quelle dei tonni, costituiscono la bottarga; quelle del Titanic erano di numero insufficiente; Il poeta delle crociate iniz; I casellari delle Parole crociate ; Un quadretto dello schema di Parole crociate ; Incrociate ... come gambe; possono essere alimentate da kerosene; Si possono varcare con le... parole; Arnesi che possono servire a tutto e a niente; possono degenerare; essere vivente dotato di struttura e autonomia; essere ammesso a far parte; Create a partire da un essere vivente; Talmente intenso da non essere mai stato sentito; Colpe o inadempienze di doveri ; Così, e sola, è la veri tà; veri tà inconfutabile; Nilla Pizzi cantava Papaveri e __;