Quelle in attesa sembrano più lunghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle in attesa sembrano più lunghe.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Quelle in attesa sembrano piu lunghe

Per i suoi movimenti lenti e la tendenza a rimanere fermo per lunghi periodi in attesa della perfetta occasione per colpire la sua preda, il che ha portato...

La liturgia delle ore è la preghiera ufficiale della chiesa cattolica. consiste nel canto di salmi, cantici e inni, con l'aggiunta di preghiere e letture... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Per quelle retoriche la risposta è scontata; Ci sono quelle di pane, riso... o caffè; Sono quattro quelle di emergenza dell auto; quelle di Franca Leosini in TV sono maledette; Ci si iscrive in quella d attesa ; Inquieto per l attesa ; Le allunga l attesa ; Annuncia che c è una telefonata in attesa ; sembrano grosse pigne; Quelle bianche sembrano più lunghe; sembrano grossi cervi; sembrano eterne nell'attesa; Razza europea di cavallo nero con lunghe criniere; Famiglia di uccelli con collo e zampe lunghe ; Lacerazioni lunghe e sottili; Sono lunghe per chi sta in pena;