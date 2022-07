Quella musicale è letta dal direttore d orchestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella musicale è letta dal direttore d orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARTITURA

Significato/Curiosita : Quella musicale e letta dal direttore d orchestra

Nel 1967. dal 1975 al 1989 è direttore musicale dell'orchestre de paris. nel 1991 diventa direttore musicale della chicago symphony orchestra, carica mantenuta...

Wikiquote contiene citazioni di o su partitura wikimedia commons contiene immagini o altri file su partitura (en) partitura, su enciclopedia britannica, encyclopædia...

