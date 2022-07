Primo piatto a base di brodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Primo piatto a base di brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINESTRA

Significato/Curiosita : Primo piatto a base di brodo

[äme]) è un tipico piatto giapponese a base di spaghetti di frumento serviti in brodo di carne e/o pesce, spesso insaporito con salsa di soia o miso e con...

Parte delle zone d'italia, per "minestra" s'intendono i primi piatti a base liquida, come le zuppe e il brodo (minestra in brodo), ma in alcuni casi anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

