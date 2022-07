Possono esserlo sia panini che giubbotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono esserlo sia panini che giubbotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMBOTTITI

Significato/Curiosita : Possono esserlo sia panini che giubbotti

Vari companatici, generalmente salumi, formaggi e insalata. i panini imbottiti possono essere preparati in svariati modi, ed esistono numerosi libri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

