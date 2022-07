In politica, insieme numericamente inferiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In politica, insieme numericamente inferiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINORANZA

Significato/Curiosita : In politica, insieme numericamente inferiore

Nascite[dove]. questo ha fatto sì che la generazione x fosse numericamente inferiore a quella dei baby boomers. si è parlato di "generazione invisibile"...

Definisce minoranza un gruppo sociale che, in una data società non costituisce una realtà maggioritaria in riferimento a: etnia (minoranza etnica), lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con politica; insieme; numericamente; inferiore; Fu la politica del Regno Unito negli Anni 30 per scongiurare un intervento militare contro la Germania; Michela, politica italiana di destra animalista; Kofi della politica ; Preferisce rimandare la scelta politica ; insieme di elementi di cui si dispone; È uno insieme a quattro matrimoni in un noto film; insieme di elementi da buttare; insieme di avvenimenti di cui si fa informazione; Subordinato, inferiore ; La misura inferiore a M; Gamba inferiore ; Creare la parte inferiore della scarpa; Cerca nelle Definizioni