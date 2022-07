Pietre squadrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietre squadrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CONCI

Significato/Curiosita : Pietre squadrate

Mattoni) opus testaceum (o latericium, fatto da mattoni) il muro di pietre squadrate di grandi dimensioni nel mondo romano e greco veniva rafforzato con...

Concio – blocco di pietra elisabetta "elsa" conci – politica italiana enrico conci – politico italiano nicola conci – compositore e musicista italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con pietre; squadrate; pietre traslucide; Cumuli di pietre usati come punti di riferimento; Il cantante di pietre e Taxi; pietre usate per affilare le lame; Piloni, colonne squadrate , spesso portanti; Formaggio in tipiche forme squadrate ; Un formaggio lombardo in forme squadrate ; Cerca nelle Definizioni