Pietra dura come il marmo, usata nei pavimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra dura come il marmo, usata nei pavimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRANITO

Significato/Curiosita : Pietra dura come il marmo, usata nei pavimenti

Superficiale di metalli, tuttavia può essere usata anche per l'incisione di iscrizioni e immagini su marmo e pietre. in campo meccanico la sabbiatura è un procedimento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi granito (disambigua). il granito è una delle rocce più abbondanti sulla superficie terrestre;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

La nobile... cantata da Paolo pietrangeli; Cilindro di pietra a lato della strada; Battuto con la pietra focaia crea scintille; pietra da mulino; Bloccato da un difensore durante la partita; Che tiene conto della durata delle note; Unità operativa durante le elezioni; La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni; come la pelle dei vampiri; Lo sono studiosi come zoologi e botanici; Lo sono casi come i cosiddetti cold case; Figura umana riprodotta come un burattino; marmocchio; La città italiana del marmo; Gruppo montuoso della marmolada; marmo rosso screziato; Vettura usata da funzionari dello Stato; Piccola camera usata spesso come ripostiglio; Cinta usata come penitenza corporale; Macchia violacea della pelle causata da sangue; Allestisce pavimenti pregiati; Si passa bagnato per pulire i pavimenti; Rendono brillanti i pavimenti; pavimenti stradali;