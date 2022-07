Piccolo elemento di arredo con ante o cassetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo elemento di arredo con ante o cassetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOBILETTO

Significato/Curiosita : Piccolo elemento di arredo con ante o cassetti

Panhard & levassor 7cv, il camper ante litteram fu denominato "bourlinguette". alcuni modelli hanno caratteristiche di comfort ed abitabilità molto elevate...

Spalle e compare in viso fugacemente nel riflesso dell'anta di vetro del mobiletto dei farmaci. nel film lady in the water è un vero e proprio coprotagonista...

