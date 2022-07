Piccola vongola chiamata anche tellina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola vongola chiamata anche tellina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARSELLA

Significato/Curiosita : Piccola vongola chiamata anche tellina

Particolare la merita la definizione di vongola verace, da non confondere con la vongola filippina, spesso chiamata verace nei mercati del nord italia, ed...

Donax trunculus, conosciuto comunemente col nome di arsella o tellina sebbene non appartenga al genere omonimo, è un mollusco bivalve della famiglia donacidae... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con piccola; vongola; chiamata; anche; tellina; Un cavallo di piccola statura; piccola orchestra; piccola proscimmia; piccola chiusura in ferro battuto; È simile alla vongola ; Un nome della vongola ; E’ simile alla vongola ; E' simile alla vongola ; Squilla quando arriva una chiamata ; È chiamata anche zip; È chiamata anche prugna; chiamata anche scimmia di Barberia; Risposta anche allergica a uno stimolo esterno; Le sue sporgenze sono le anche ; Il sistema politico in cui lo Stato esercita anche il potere religioso; Ha recitato anche nella serie tv Grey s Anatomy; L utensile con una rotellina dentata del cuoco; Centro della Valtellina in Lombardia; Stellina del cinema; Salume tipico della Valtellina ; Cerca nelle Definizioni