Piccola camera usata spesso come ripostiglio - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : STANZINO

Altre definizioni con piccola; camera; usata; spesso; come; ripostiglio; piccola vongola chiamata anche tellina; Un cavallo di piccola statura; piccola orchestra; piccola proscimmia; Un lusso in hotel: __ in camera ; Aspira alla camera ; Fotocamera analogica istantanea; Incamera le imposte; Cinta usata come penitenza corporale; Macchia violacea della pelle causata da sangue; Quella usata in doccia non fa sentire musica; Arma da taglio usata nel corpo a corpo; Dessert rinfrescante e digerente, spesso al limone; Generico appellativo spesso offensivo; Di piccolo spesso re; Peppino De Filippo fu spesso la sua spalla; come un testo steso di nuovo; Fratelli come Giorgio e Maurizio Damilano; Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua; come una coppia con intesa e unione; Può servire da ripostiglio ; Un ripostiglio della scrivania; Il sedile che serviva anche come ripostiglio ; ripostiglio per gli attrezzi del giardiniere; Cerca nelle Definizioni