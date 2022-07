Permette di tagliare i cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di tagliare i cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COLTELLO

Significato/Curiosita : Permette di tagliare i cibi

Privo di tannino, solitamente di faggio, o in essenze aromatiche come il legno di ginepro, la tradizione vuole che il profumo del legno passi ai cibi rendendoli...

Il coltello (dal latino cultellus, diminutivo di culter cioè "coltello" dell'aratro) è un utensile di uso manuale utilizzato per il taglio. solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con permette; tagliare; cibi; permette al mouse di scorrere bene; Fissa o mobile, permette di parlare a distanza; permette ai naufraghi di trarsi in salvo; permette di muoversi al buio: visione __; Sono esperti nel tagliare e cucire; Si dice di un settore che si vorrebbe tagliare ; Serve per tagliare il vetro; tagliare l erba a mano; Tecnica di cottura di cibi infilati su spuntoni; Si usa per congelare i cibi ing; L imbarazzano certi cibi ; C è per cibi e per capelli; Cerca nelle Definizioni