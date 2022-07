Permette di spolverare il formaggio sulla pasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di spolverare il formaggio sulla pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRATTUGIA

Significato/Curiosita : Permette di spolverare il formaggio sulla pasta

inizio xix secolo ^ grattugia, in treccani.it – vocabolario treccani on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ^ grattugia manuale, su eatopine magazine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

inizio xix secolo ^ grattugia, in treccani.it – vocabolario treccani on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ^ grattugia manuale, su eatopine magazine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022