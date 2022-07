Permette ai naufraghi di trarsi in salvo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette ai naufraghi di trarsi in salvo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : ZATTERA

Significato/Curiosita : Permette ai naufraghi di trarsi in salvo

Forma di stella che fa da casa a gommino e a mook; permette anche alle principesse di trasformarsi. il tinkle star di comet è rosa, mentre quello di meteo...

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi zattera della medusa. la zattera della medusa (le radeau de la méduse) è un dipinto a olio su tela (491x716... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

