Per quelle retoriche la risposta è scontata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per quelle retoriche la risposta è scontata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DOMANDE

Significato/Curiosita : Per quelle retoriche la risposta e scontata

Essere provata è supposta implicitamente o esplicitamente nelle premesse. l'affermazione da dimostrare, quindi, viene data per scontata durante il ragionamento...

Montemagno, lalla francia - cori ^ album domande, su musictory.com. url consultato il 28 dicembre 2010. ^ album domande (jpg), su img842.imageshack.us. url... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

