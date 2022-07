Pena monetaria, simile alla multa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pena monetaria, simile alla multa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMMENDA

Significato/Curiosita : Pena monetaria, simile alla multa

Soros ha previsto una nuova crisi finanziaria simile a quella del 2008 dovuta allo stato dei mercati monetari e dei mercati globali delle merci, nonché al...

Controllata per ogni 38 euro o frazione di ammenda e un giorno di lavoro sostitutivo per ogni 25 euro o frazione di ammenda. il condannato può sempre far cessare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con pena; monetaria; simile; alla; multa; Solamente, unicamente, appena ; Elemento inedito appena arrivato; Sono lunghe per chi sta in pena ; Appena ... a sinistra; Unità monetaria bulgara; Ex-unità monetaria del Brasile; La C dell'ECU monetaria ing; È simile al coccodrillo e all alligatore; Trambusto simile all apocalisse; Strumento musicale a tastiera simile all organo; È simile all abete; Come un ricordo tolto dalla memoria; Riferito alla storia e alla cultura di Milano; Affascinante nozione matematica: __ farfalla ; E così di seguito... alla latina; Simulta neo, contemporaneo; Una scarica simulta nea; In auto, quello di velocità è punito con la multa ; La motivazione del vigile per una multa ; Cerca nelle Definizioni