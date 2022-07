Pasta trapanese a forma di stretta spirale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasta trapanese a forma di stretta spirale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BUSIATE

Significato/Curiosita : Pasta trapanese a forma di stretta spirale

Tipico di tutta la provincia di avellino, questo tipo di fusillo è prodotto esclusivamente a mano. si tratta di una variante, dalla forma più stretta e allungata...

Calabria. sono considerati un tipico pranzo domenicale. in sicilia, le busiate (o i busiati), sono una tradizionale ricetta della cucina trapanese composta da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con pasta; trapanese; forma; stretta; spirale; Nastro di pasta ; Macchine per impasta re calcestruzzo; pasta ripiena tipica della cucina piemontese; È mansueta quella delle persone di... pasta buona; Nel trapanese ; Nota località del trapanese ; Nativa di un Comune del territorio trapanese ; Rinomata località del trapanese ; La forma no undici calciatori; forma uno Stato con la Nuova Guinea; Antico vaso di forma allungata con due manici; forma vano il corredino del neonato; Tenere sotto stretta vigilanza; È stretta quella di chi mangia pochissimo; stretta mente uniti per appoggi e complicità; La protesta di chi lavora sì, ma attenendosi stretta mente al contratto; Ornamento a spirale ; Motivo decorativo a spirale delle colonne antiche; L insetticida a spirale ; L insetticida a spirale ; Cerca nelle Definizioni