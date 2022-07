Parte verticale a cui si appoggia chi si siede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte verticale a cui si appoggia chi si siede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHIENALE

Parte verticale a cui si appoggia chi si siede

Schiena della donna, tenendo gli arti inferiori distesi e chiusi. l'uomo si appoggia sulle ginocchia e soprattutto sugli arti superiori per non gravare con...

Internet wi-fi gratuito e portale frecce. poltrone ergonomiche in pelle con schienale reclinabile e poggiatesta regolabile, wi-fi, snack e drink di benvenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

