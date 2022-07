I Paesi con Bilbao e San Sebastian - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Paesi con Bilbao e San Sebastian. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BASCHI

Significato/Curiosita : I paesi con bilbao e san sebastian

Più popolata è bilbao con più di 350.000 abitanti, seguita da vitoria (capoluogo dei paesi baschi) con 220.000 abitanti, e san sebastián con 194.000 abitanti...

baschi (disambigua). i baschi sono il gruppo etnico che abita il paese basco. questa zona, conosciuta e spesso confusa con l'iponimo di paesi baschi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con paesi; bilbao; sebastian; I paesi che in guerra non si schierano; Il fiore simbolo dei paesi Bassi; Una festa che richiama gente dai paesi vicini; I paesi con Amsterdam; La provincia di bilbao ; Il centro di bilbao ; Le abitanti di bilbao ; Uno spagnolo di bilbao ; sebastian , il presidente della World Athletics; Il sebastian in Formula Uno; sebastian , ex atleta; I Giovanni e sebastian o storici esploratori; Cerca nelle Definizioni