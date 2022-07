Organo atto alla produzione di insulina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organo atto alla produzione di insulina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANCREAS

Significato/Curiosita : Organo atto alla produzione di insulina

Il surrene (o ghiandola surrenale) è un organo di tutti i vertebrati composto da due ghiandole ad attività endocrina, esse sono più o meno diverse a seconda...

Il pancreas è un organo facente parte dell'apparato digerente e del sistema endocrino dei vertebrati. nell'essere umano, si trova nell'addome, posteriormente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con organo; atto; alla; produzione; insulina; L organo legislativo federale degli Stati Uniti; Trasferimento di un organo da un corpo all altro; Strumento musicale a tastiera simile all organo ; Ne ha molte l organo ; Città portoghese con i suoi catto lici segreti; Segno fatto da sacerdoti con olio consacrato; atto che legalizza un edificio abusivo; Provincia di Santarcangelo di Romagna e Catto lica; Una curva in cui si perde aderenza alla strada; Cucina permessa dalla religione ebraica ebr; Mangiare a sfinimento... o essere sballa ti; Il Branduardi cantautore di alla fiera dell est; Metodo di produzione di spumante fra; Il centro di produzione ; produzione del flusso induttore in una macchina elettrica; L acronimo che indica una particolare zona di produzione agricola; insulina e cortisone; Ghiandola che secerne l insulina ; Deve far uso d insulina ; Ghiandola che secerne l insulina ; Cerca nelle Definizioni