Noto successo di Ligabue: __ contro il cielo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : URLANDO

Significato/Curiosita : Noto successo di ligabue: __ contro il cielo

Luciano riccardo ligabue, noto con il solo cognome ligabue (correggio, 13 marzo 1960), è un cantautore, chitarrista, regista, scrittore, sceneggiatore...

urlando contro il cielo è un brano musicale scritto e cantato da luciano ligabue, pubblicato come quarto singolo estratto dall'album lambrusco coltelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

