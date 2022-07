Non dormire: non chiudere __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non dormire: non chiudere __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OCCHIO

Significato/Curiosita : Non dormire: non chiudere __

Bosco sacro a micene. il gigante, grazie ai suoi cento occhi, riusciva a non dormire mai, chiudendone, per riposare, solo due per volta. zeus, dispiaciutosi...

Significati, vedi occhio (disambigua). disambiguazione – "occhi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi occhi (disambigua). l'occhio, o bulbo oculare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con dormire; chiudere; Qualsiasi medicina che fa dormire ; Vanno a dormire presto; Pianta calmante che aiuta a dormire ; Il suo infuso giallo si beve per dormire meglio; Rinchiudere , imprigionare; Cala per... chiudere la finestra; Fa chiudere gli occhi; Dischiudere ; Cerca nelle Definizioni