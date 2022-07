Nel calcio, grande quantità di reti segnate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel calcio, grande quantità di reti segnate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GOLEADA

Significato/Curiosita : Nel calcio, grande quantita di reti segnate

Conosciuta al maracanazo nel 1950. in fatto di record, peraltro imbattuti nel sessantennio a venire, si segnalano la quantità di reti realizzate da fontaine...

Galagoal, che in seguito cambiò il nome in goleada, è stato un programma televisivo italiano dedicato al calcio, andato in onda tra il 1990 e il 2001... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

