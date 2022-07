Muoversi sulle proprie gambe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muoversi sulle proprie gambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMMINARE

Significato/Curiosita : Muoversi sulle proprie gambe

Probabilmente raggiunge il fornice posteriore. le gambe e le braccia della donna rimangono generalmente libere di muoversi, anche se la sua posizione e movimento...

Significa camminare lentamente o anche fare un lungo viaggio, mentre il secondo deriva dal verbo inglese to hike, che significa camminare. normalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

